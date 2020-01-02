الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 02-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.7015، بانتظار الثبات فوق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو الهدف التصحيحي التالي الذي يصل إلى 0.7230.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيضع السعر تحت ضغط سلبي وبداية محتملة لموجة هابطة جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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