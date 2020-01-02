شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.7015، بانتظار الثبات فوق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو الهدف التصحيحي التالي الذي يصل إلى 0.7230.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيضع السعر تحت ضغط سلبي وبداية محتملة لموجة هابطة جديدة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد