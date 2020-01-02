سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 02-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي في الجلسات الماضية ليختبر الدعم المحوري 65.40، ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 68.95، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 65.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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