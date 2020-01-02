شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لكسر مستوى 60.90 لكنه يعود للثبات فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يعزز استمرار التداولات داخل القناة الصاعدة، بانتظار استهداف مستويات 62.40 ثم 63.10 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 60.90 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد