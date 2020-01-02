شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على حافز إيجابي – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ليختبر أرضية الدعم الأولية 17.85، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.38، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 17.85 ثم 17.60 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد