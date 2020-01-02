شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن مسار ضيق – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة كما هي للفترة القادمة، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار زيارة مستوى 1556.70 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1489.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1510.00 والمقاومة 1540.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد