شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي انخفاض قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر 1.3015 ويستقر دونه، فاتحاً الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2860.
من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.3015 ثم 1.3050 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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