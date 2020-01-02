شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الصاعد الطفيف بعد الوصول إلى هدفنا الأول 108.40، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 107.45 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط