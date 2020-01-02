شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الثاني – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الثاني المنتظر عند 1.3255 ويرتد هبوطاً من هناك، حيث يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية تدعم فرص اختبار مستوى الدعم 1.3150 خلال الجلسات القادمة، لكننا سنكون بانتظار ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار الدعم المذكور.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3150 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الإيجابي التالي يصل إلى 1.3515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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