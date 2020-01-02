شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل هابط طفيف بعد الاقتراب من مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، في طريقه لاختبار أرضية الدعم المحورية التي تشكّلت عند 1.1180، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق الدعم المذكور، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مناطق 1.1115 وقد يمتد إلى 1.1045 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية للموجة الصاعدة المتوقعة عند 1.1280 وتمتد إلى 1.1418.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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