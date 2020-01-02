شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني في ظلال العطلات الرسمية في اليابان والتي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

Advertisements

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 108.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.76، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.61، بينما حقق الأعلى له عند 108.77.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.