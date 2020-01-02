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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1203 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1203، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1201، بينما حقق الأعلى له عند 1.1225.
هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 46.9 مقابل 47.5 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.3 مقابل 47.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.3 في فرنسا مقابل 51.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، واستقرار الانكماش عند 43.4 في ألمانيا مقابل 44.1، وأيضا استقرار الانكماش عند 45.9 في المنطقة ككل مقابل 46.9.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.
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