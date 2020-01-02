شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يفشل مجدداً في اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -30.38 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض بسبب ثبات مستوى المقاومة العنيد 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، فقد تزامن هذا المستوى مع اختبار المؤشر لخط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر مرة أخرى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بدعم من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم واختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8399.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.