شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاتفاقيات البترولية الموقعة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد توقيع الاتفاقات البترولية الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج ما يسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد المهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي، حيث نجح قطاع البترول خلال عام 2019 في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة وفيما يلى أهم الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال عام 2019 والتي كانت كالتالي:

1-توقيع 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا .

2- الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب وجارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالي استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئرًا.

3-توقيع 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار.

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4- طرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر2018 وتم استلام العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير2019، وتم اسناد المشروع الى شركة شلمبرجير وجارٍ إعداد العقد الخاص بالمشروع.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع 4 اتفاقيات بترولية جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 10.5مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرًا.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، لافتًا إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية، وأضاف أنه سيتم لاحقًا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجارٍ استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.