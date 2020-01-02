شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مال نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.59% لتتداول عند مستويات 61.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات عام 2019 عند مستويات 61.06$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 0.32% لتتداول عند 66.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الثلاثاء عند 66.00$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى مستويات 96.55 مقارنة بالافتتاحية عند 96.48، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات عام 2019 عند مستويات 96.45.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7.

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ويأتي المسح الخاص الذي أظهر اتساع نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي، في أعقاب أظهر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرسمية من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) الثلاثاء الماضي استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.2 خلال كانون الأول/ديسمبر في أعقاب انكماش القطاع الصناعي في الصيني في الستة أشهر السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 677 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من كانون الأول/ديسمبر، موضحة تراجعها لأول مرة في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي لمستوى قياسي جديد إلى 12.66 مليون برميل يومياً.