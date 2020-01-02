شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للدواء يقدم مقترحا لـ"التجارة" لاعتماد مخصصات المعارض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، بحصول وزيرة الصناعة نيفين جامع على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جيدة جدًا لكننا فى حاجة إلى اعتماد المخصصات المالية للمعارض وإتاحتها بشكل سنوى، أي لكل 12 شهرًا، وذلك لأن هناك مستجدات تتم على الاتفاقات مع الشركات الدولية المنظمة للمعارض.

وأضاف جورج لـ"الخليج 365"، أن هناك اتفاقات تجرى التنسيق لها وتتطلب مدد زمنية لا تقل عن 6 أشهر، لذلك لابد من إتاحة المخصصات المالية للمعارض الخارجية لمدة لا تقل عن سنة، حتى تتمكن هيئة تنمية الصادرات، والمجالس من الاتفاق على المعارض، ودفع تكلفتها وذلك لاعتبارات مختلفة أهمها التزام مصر بسداد المستحقات الخاصة بالمعارض، فى ظل بعض التعثر فى سداد الالتزام خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

وأشار إلى أنه سيتقدم بمقترح خلال لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع لاعتماد المخصصات المالية للمعارض الخارجية بشكل سنوي، وليس نصف سنوي، لافتًا إلى أنه من المقرر الاجتماع بين المجالس التصديرية والوزيرة نيفين جامع يوم 9 يناير الجارى.

وقال جورج لـ"الخليج 365"، إن اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، للمجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، شملت 3 قطاعات هى المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، مستحضرات التجميل، ولم تشمل على صادرات الأدوية.

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وأشار إلى أن البرنامج بالنسبة لقطاع المستلزمات الطبية، حدد للشركات التى ترتفع القيمة المضافة بمنتجها عن 70% نحو 10% من قيمة صادراتها للشركات فى المناطق الداخلية، ونحو 5% للشركات بالمناطق الحرة.

ومنح برنامج رد الأعباء للشركات التى تقل فيه القيمة المضافة عن 70% وحتى 60% حوالى 9% للشركات التى توجد فى المناطق الداخلية، ونحو 4.5% للشركات التى توجد فى المناطق الحرة، وللشركات التي تقل قيمتها المضافة عن 60% وحتى 40% نحو 7% من قيمة صادراتها للشركات فى المناطق الداخلية، ونصف القيمة للشركات التى توجد فى المناطق الحرة.

وفيما يخص برنامج مساندة الأجهزة الطبية، حدد نسبة 10% من قيمة الصادرات للشركات التى تتجاوز نسبة قيمتها المضافة 70%، وتقل هذه النسبة إلى النصف للشركات فى المناطق الحرة.

وتنخفض هذه النسبة إلى 8% للشركات التى تقل قيمتها المضافة عن 70% وحتى 40%، للشركات فى المناطق الداخلية، و4% من قيمة صادرات الشركات المقامة فى المناطق الحرة.

وفيما يخص برنامج مساندة قطاع مستحضرات التجميل، حدد البرنامج نسبة 10% من قيمة صادرات الشركات التى تصل قيمتها المضافة 70% فما أكثر، ونصف القيمة للشركات فى المناطق الحرة.