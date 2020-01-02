شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي ليغلق عند مستوى 52.50 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 62 فلس، وفي ظل استمرار تحركه اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 55 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.2 بينما مستوى المقاومة هو 64.7 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط