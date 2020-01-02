شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق الثلاثاء عند مستوى 7.80 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 7 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 9 فلس كمستوى اول ثم 11 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 7 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.3 بينما مستوى المقاومة هو 8.4 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد