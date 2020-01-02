شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الثلاثاء الماضي ليغلق عند مستوى 256 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 255 فلس، والذي يشكل الحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 265 فلس، وسوف يتحدد ا تجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 255.0 بينما مستوى المقاومة هو 260.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد