شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الثلاثاء الماضي عند مستوى 20.10 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما انزلق السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 18 فلس كمستوى اول ثم 17 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.8 بينما مستوى المقاومة هو 20.4 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط