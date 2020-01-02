شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 342 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 365 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 335 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 338.0 بينما مستوى المقاومة هو 345.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد