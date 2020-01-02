شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 15 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 16 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.8 بينما مستوى المقاومة هو 15.4 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط