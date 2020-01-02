شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يسجل اعلى مستوى في سبعة اشهر -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الثلاثاء الماضي عند مستوى 50.10 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في سبعة اشهر، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 49 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 52 فلس كمستوى اول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.2 بينما مستوى المقاومة هو 50.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد