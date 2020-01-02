شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الثلاثاء الماضي عند مستوى 8 ريال، متجاوزا بذلك القناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 8.40 ريال كمستوى اول ثم 9.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 7.60 ريال.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.8 بينما مستوى المقاومة هو 8.1 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد