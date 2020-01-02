شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.611 ريال خلال جلسة الثلاثاء الماضي، مصحوبا بتدني كميات التداول، ومازال السهم يتحرك في نطاق عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.59 ومستوى 0.65 ريال، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط