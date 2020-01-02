شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.611 ريال خلال جلسة الثلاثاء الماضي، مصحوبا بتدني كميات التداول، ومازال السهم يتحرك في نطاق عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.59 ومستوى 0.65 ريال، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 02-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.