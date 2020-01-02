Ooredoo (ORDS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال جلسة الثلاثاء الماضي ليغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 7.08 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6.85 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السم اسفل مستوى 7.30 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.98 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.18 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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