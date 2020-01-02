شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات الجلسة على تباين في الأداء اليوم الخميس مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، في حين يستمر تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية حتى مطلع الأسبوع المقبل بسبب عطلات رسمية في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7.

وتأتي المسح الخاص الذي أظهر اتساع نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي، في أعقاب أظهر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرسمية من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) الثلاثاء الماضي استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.2 خلال كانون الأول/ديسمبر في أعقاب انكماش القطاع الصناعي في الصيني في الستة أشهر السابقة.

ونود الإشارة، لكون صدور قراءة المؤشر عند 50 أو أكثر من ذلك تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون حاجز 50 تعكس انكماشاً، في سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أنه سيخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس إلى 12.5% اعتباراً من السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، مع أفادته بأن "موقفه من السياسة النقدية الحكيمة لم يتغير".

وتشير التقديرات لكون ذلك الإجراء من قبل البنك المركزي الصيني سيطلق بنحو 800 مليار يوان من السيولة في النظام المالي الصيني، كما أن تلك الخطوة قد تودي إلى خفض سعر الفائدة على القروض وجعل الائتمان أرخص، ومن المتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني تخفيف السياسة النقدية خلال العام الجاري 2020 ضمن جهود صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الصيني في دعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف النمو 6%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه السبت المقبل على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.36% ليربح 55.57 نقطة ويصل إلى المستوى 4,152.15، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.17% ليربح هو الأخر 35.76 نقطة ويصل إلى المستوى 3,085.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.97% ليربح 272.84 نقطة ويصل إلى المستوى 28,462.59، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليخسر 15.83 نقطة ويصل إلى المستوى 2,181.84.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.56% ليخسر 64.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,491.90، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.30% ليربح 19.90 نقطة ويصل إلى المستوى 6,704.00.