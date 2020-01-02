شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أعلى حاجز 0.70 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.7015 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7017، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7006، بينما حقق الأعلى له عند 0.7020.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.