شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح التجديد للمجالس التصديرية بتشكيلها الحالى من 3 لـ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب المجالس التصديرية قرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن تشكيلات المجالس التصديرية، عقب انتهاء مدة مجالس إدارات المجالس التصديرية، وذلك عقب مرور قرابة عام قرار وزير الصناعة عمرو نصار السابق بإعادة تشكيل المجالس يناير 2019، حيث أصدر الوزير السابق قرارًا بتاريخ 2 يناير 2019 بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، على أن ينتهى اليوم 2 يناير 2020، ورجحت مصادر بالمجالس التصديرية التجديد للمجالس الحالية من 3 إلى 6 أشهر.

وتم تخفيض عدد المجالس التصديرية بقرار سابق من 16 لـ12 مجلسًا، وتم دمج الـ3 مجالس الخاصة بالصناعات النسيجية في مجلس واحد كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلى دمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.

كما تم وضع معايير محددة لعضوية المجالس للوصول إلى حد أمثل يسهم فى تفعيل دور كل مجلس، وضمت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته 15% من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذى تقل صادراته عن 15% 5 أعضاء فقط، وتحديد عضوية المجالس المندمجة بـ9 أعضاء لكل مجلس.

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وأفاد مصدر بالمجالس التصديرية، أن وزارة الصناعة لم تبلغ المجالس التصديرية حتى الآن بالموقف من مجالس الإدارات الحالية سواء بالتجديد أو بحل التشكيلات وتشكيل مجالس جديدة، مشيرا إلى أن المجالس ترغب فى تنظيم لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لحسم ملف التشكيلات الخاصة بمجالس إدارات المجالس التصديرية.

يشار إلى أن هناك 12 مجلس تصديرى للقطاعات المختلفة، وهى "المجلس التصديري للكيماويات، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الصناعات الجلدية، الأدوية والمستحضرات الطبية، الطباعة والتغليف، الصناعات اليدوية والحرفية، الاستثمار العقارى، النسيج والملابس الجاهزة، الأثاث، الصناعات الهندسية".

وكشف عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه سيتم عقد اجتماع موسع مع رؤساء وقيادات المجالس التصديرية يوم 9 يناير الجارى مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لحسم ملف التشكيلات الخاصة بالمجالس التصديرية.