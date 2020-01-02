شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال الثلاثاء الماضي، حيث سجل اعلى مستوى عند 6976 نقطة، بينما اقل مستوى عند 6958 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 6975 نقطة، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,945 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,989 نقطة