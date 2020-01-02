شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10425 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول لم يشهده المؤشر منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، ومن المتوقع ان يدفع مستوى الدعم المذكور المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,362 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,455 نقطة