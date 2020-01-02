شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاروا إلى أن من ضمن الإيجابيات في القطاع انخفاض التكلفة، وتقليص كلفة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن الكفاءة الإنتاجية، لعدم الاعتماد على العنصر البشري في كثير من العمليات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتنفيذ عمليات البيع والشراء طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة؛ مما يعزز الأرباح، إلى جانب قدرة المتسوق على المفاضلة بين العديد من المنتجات والمواقع التي تعزز التنافسية.
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