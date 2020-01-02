الاقتصاد

10 تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة

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أكد مختصون في قطاع التجارة الإلكترونية أن القطاع يواجه عدة تحديات، على رأسها: اختراق نظام المعاملات التجارية، وحدوث عطل تقني في النظام، وعدم إمكانية معاينة السلعة؛ مما يؤدي إلى احتمالية الحصول عليها بجودة أقل، فضلًا عن الخصوصية والأمان في التطبيقات، إضافة إلى الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة، وضعف الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن، وعدم وجود سلسلة التوريد، مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة.

وأشاروا إلى أن من ضمن الإيجابيات في القطاع انخفاض التكلفة، وتقليص كلفة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن الكفاءة الإنتاجية، لعدم الاعتماد على العنصر البشري في كثير من العمليات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتنفيذ عمليات البيع والشراء طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة؛ مما يعزز الأرباح، إلى جانب قدرة المتسوق على المفاضلة بين العديد من المنتجات والمواقع التي تعزز التنافسية.

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