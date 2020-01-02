شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول رخصة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة بـ«الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل

سلم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أمس، أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة عن طريق بوابة بلدي، وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة. وأوضحت أمانة المنطقة أنه يمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة، الدخول على بوابة بلدي والتقديم على الرخصة وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط. يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة، يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصدار أول رخصة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة بـ«الشمالية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.