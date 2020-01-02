شكرا لقرائتكم خبر عن السوق يختتم 2019 عند مستوى 8389 نقطة بتداولات 880 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» عند 8.389 نقطة بنهاية العام الماضي، مرتفعا 562.5 نقطة، مقارنة بـ7.826 نقطة بنهاية 2018، فيما حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في 1 مايو إذ أغلق عند مستوى 9.361 نقطة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365” استنادًا إلى تقرير السوق المالية «تداول»، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية العام الماضي، نحو 9.025 مليار ريال، بارتفاع 385.51% مقارنة بنهاية 2018، بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 880.14 مليار ريال، مقابل 870.87 مليار ريال بارتفاع 1.06% عن عام 2018.

وأشار الرصد إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي بلغ 28.40 مليون صفقة، مقابل 25.01 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2018، بارتفاع 13.53%، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 33.06 مليار سهم مقابل 38.05 مليار سهم في فترة المقارنة بزيادة 13.13%.

ولفت الرصد إلى أن المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي بلغ 113.58 صفقة مقابلة 100.45 ألف صفقة كمتوسط يومي خلال 2018 بزيادة 13.08%، بينما بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 3.520.56 مليون ريال، مقابل 3.497.47 مليون بارتفاع 0.66% عن عام 2018.

وأوضح الرصد أن المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2019 بلغ نحو 132.22 مليون سهم مقابل 152.81 مليون سهم كمتوسط يومي خلال 2018 بانخفاض 13.48%.

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وذكر الرصد أن قطاع المواد الأساسية كان أنشط القطاعات في عدد الصفقات المنفذة بنحو 6.61 مليون صفقة، تمثل 23.28% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، فيما حل ثانيا قطاع البنوك بنحو 4.43 مليون صفقة بنسبة 15.60%، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنحو 3.34 مليون صفقة بنسبة 11.75% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي.

وتصدر قطاع البنوك القطاعات في قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي بنحو 280.05 مليار ريال، تمثل 31.82% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام، فيما حل ثانيا قطاع المواد الأساسية بنحو 214.34 مليار ريال بنسبة 24.35%، وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنحو 63.09 مليار ريال بنسبة 7.17% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي.

ووفقا لنشاط القطاعات فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة «معدلة» خلال العام الماضي، تصدر قطاع البنوك بنحو 7.95 مليار سهم تمثل 24.04% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام، يليه قطاع المواد الأساسية بنحو 7.61 مليار سهم بنسبة 23.01%، وحل ثالثا قطاع إدارة وتطوير العقارات بنحو 3.60 مليار سهم تمثل 10.90% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي.

وطرحت ست شركات وصناديق للاكتتاب العام خلال العام الماضي، ليصل عدد الشركات المدرجة بالسوق بنهاية العام إلى 199 شركة، فيما بلغت متحصلات الاكتتاب خلال العام الماضي نحو 110.12 مليار ريال، إذ تم طرح 3.15 مليار سهم لجميع شركات الاكتتابات الأولية، وبنهاية عام 2019 بلغت القيمة السوقية للشركات التي تم طرحها وإدراجها بالسوق خلال العام نحو 7.07 تريليون ريال، بنسبة 78.32% من إجمالي القيمة السوقية.