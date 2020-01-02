شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 1.8 مليون راكب عبر الخطوط الحديدية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام المنصرم 2019 م بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف وبقيق قد بلغ (1,805,216) مسافرًا.

وأوضحت الخطوط الحديدية أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بالعام السابق 2018م، وبنسبة نمو بلغت 4.06%‏ حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام 1,734,744 راكبًا.

كما شهد شهر ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقل أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال عام 2019 م والبالغ 170,529 راكبًا، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط عدد الركاب المنقولين يوميًا قرابة خمسة آلاف راكب.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020م، مقارنة بالعام المنصرم 2019م نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات، في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.