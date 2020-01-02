شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للجمارك، أمس، مبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية التي تُتيح للمنشآت التجارية المستورِدة إمكانية تصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي. وقال وكيل الهيئة للإيرادات الدكتور مازن الزامل: إن المبادرة تسمح للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، وتأتي تعزيزًا «للشفافية» مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين؛ الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.

وأوضح الزامل أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي، بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا، بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرح عنها للجمارك السعودية، مبينًا أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته، سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات، إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.

وحول آلية التقديم، أوضح الزامل أنه يُمكن التقدم بطلب التصحيح بدءًا من أمس ولمدة ستة أشهر، وذلك من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.