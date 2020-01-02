شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للتوعية بحقوق المستهلك في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

يُنظم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك، اليوم، معرضًا للتوعية بحقوق المستهلك، يستمر على مدى ثلاثة أيام، وذلك في تبوك بارك بمدينة تبوك، فيما يهدف المعرض إلى توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته في التعاملات التجارية، ويشمل توزيع البروشورات التوعوية، ومن أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لنشر البروشورات التوعوية، كما يجيب القائمون على المعرض عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمستهلك وحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.

ودعا فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض، والاستفادة من جميع ما يقدمه، والالتقاء بالقائمين عليه الذين يحرصون على خدمة الجميع.