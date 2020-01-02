شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 % ارتفاعا في تداول العملات المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائيات حديثة عن نمو التداول بالعملات المعدنية في المملكة، خلال نوفمبر من العام الماضي، بنسبة 6.5%، ليصل الحجم المتداول خارج مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى نحو 428.6 مليون ريال، بزيادة 26.3 مليون ريال عن شهر أكتوبر 2019.

ووفقًا للإحصائية، تصدرت فئة 100 هللة نسبة التداول بنسبة 46.16%، وبقيمة 197.8 مليون ريال، فيما جاءت في المرتبة الثانية بنسبة التداول للعملات المعدنية فئة الـ200 هللة بنسبة 24.3 %، وبقيمة 104.1 مليون ريال، تلتها فئة 50 هللة بنسبة 18.5%، وبقيمة 79.2 مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة فئة ربع ريال 25 هللة بنسبة 8.75%، وبقيمة تجاوزت 37.5 مليون ريال، بينما تم تداول الفئات الصغيرة المكونة من (10و5 و1) هللة بنسبة 2.2%.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة النقود المعدنية من مجموع النقود المتداولة لم تتجاوز 0.36%، إذ بلغت قيمة العملات الورقية المتداولة خارج المؤسسة خلال نوفمبر لعام 2019 أكثر من 116.7 مليار ريال، وتصدرت فئة الـ500 ريال العملات من حيث التداول بنسبة 74.6% وبقيمة 87.1 مليار ريال، بينما جاءت فئة الـ100 ريال بنسبة تداول 18.8%، وبقيمة 21.9 مليار ريال، أما فئة الـ50 ريالًا فتم تداولها بنسبة 4.7% وبقيمة 5.5 مليار ريال.

وارتفع نمو العملات المعدنية المتداولة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، بهدف ضبط فروقات الأسعار والتي ظهرت جليًا في تقبّل المجتمع في تداول تلك العملات، إضافة إلى دخول فئة الريال والريالين في العملات المعدنية المتداولة، وزيادة معدلات انتشار كميات ومبالغ عمليات التداول للعملة المعدنية للإصدار السادس خارج مؤسسة النقد العربي «ساما».