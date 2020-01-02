المملكة تستحوذ على 46 % من حجم القطاع بالشرق الأوسط

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ولفت إلى أن نحو 70% من السعوديين تحت سن 35 يعتمدون على وسائل التواصل الإلكتروني والتسوق الإلكتروني؛ إذ إن مساحة الانتشار على المنصة الإلكترونية عالميًا تقدّر بنحو 3 مليارات ونصف المليار شخص تقريبًا، وذلك يعزز طرح الكثير من المنتجات والتسوق، خاصة أن المتسوق لديه خيارات عديدة على أفضل الأسعار وأيضًا أفضل المنتجات من خلال العلامات التجارية.
وأشار الشميلان إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه القطاع ارتفاع تكلفة الشحن، والافتقار إلى خدمات سلسلة التوريد، وتحديات الدفع الإلكترونية، لا سيما أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في تزايد يصل إلى 29 مليون فرد.
وأكد أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت ارتفعت في السنوات الماضية من 65% إلى 83%، وتستحوذ المملكة على 46% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، بينما يبلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة نحو 25.501 متجر إلكتروني، موضحًا أن رؤية 2030 تسعى لتعزيز مكانة المملكة، ووضعها في مركز متقدم في قطاع التجارة الإلكترونية، خاصة أنها تحتل حاليًا مراتب متقدمة بين كل أسواق التجارة الإلكترونية في العالم كافة، نتيجة للجهود المبذولة من قِبَل الحكومة الرشيدة بهدف تعظيم حجم التجارة الإلكترونية وتنظيمها وحماية حقوق المستهلك السعودي.
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