تشجيع الابتكار يجذب مزيدا من الاستثمارات

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وأوضح أن من ضمن معوقات التجارة الإلكترونية الأمور الأخلاقية والخصوصية والتخوف من درجة الأمان التي سيحصل عليها الفرد من استخدام التطبيقات ومدى مصداقية الشركات.
وأشار بغدادي إلى أن ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية يعود إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض مستوى دخل الفرد، وعدم وجود الوعي الكافي، وعدم كفاية البنية التحتية للإنترنت أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت، والافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة، وعدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي، والافتقار إلى نظم دفع آمن.
وأكد بغدادي أن سوق التجزئة التقليدي في المملكة يسيطر بنسبة 50% على إجمالي المبيعات، وفي بعض دول الخليج 20% فقط، مشيرًا إلى أنه لتحقيق التنمية في القطاع يجب دعم البنية التحتية الرقمية، وهذا ما تسعى إليه الرؤية.
وأشار بغدادي إلى أن وجود تحديات تعيق التجارة الإلكترونية منها: ضعف الخدمات المصرفية الإلكترونية، وعدم وجود قوانين واضحة، وضعف البنية التحتية للاتصالات، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة، وعدم توافر نظام أمن معلومات ذات كفاءة عالية، وتخوف المستهلكين من عدم المصداقية أو الإفصاح عن بياناتهم الشخصية.
وأكد أن تكاتف الجهات المعنية من خلال خلق بيئة جاذبة، وزيادة ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات والتنظيمات وإقرار نظام التجارة الإلكترونية، وخصخصة البريد وإنشاء منظومة قوية وآمنة للدفع الإلكتروني، تعزز التجارة الإلكترونية المحلية، مطالبًا بتحسين البنية التحتية للاتصالات ودعم الصناعة المحلية وتسهيل منظومة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مما يحفز العديد من الشركات الإقليمية والدولية لتوسيع نشاطاتهم داخل المملكة، وتزايد استثمارات الشركات المحلية والناشئة والأسر المنتجة.
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