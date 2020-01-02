الكويت تقود البورصات العربية صعوداً بـ 32%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت معظم البورصات الخليجية والعربية أداءً جيداً خلال العام 2019، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة ومن بينها التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط وغيرها من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، حيث تخلل العام العديد من العوامل الإيجابية أيضاً، مما انعكس على أداء كل سوق مثل إدراج «أرامكو» في السعودية وترقية الكويت في مؤشر «إم.إس.سي.آي».

وساهمت المحفزات وتملك الأجانب في دعم أسهم الإمارات، ليسجل سوق دبي المالي أفضل أداء سنوي له منذ 2016، حيث استطاع السوق أن يسجل ثالث أفضل أداء سنوي بين البورصات العربية والخليجية بعد الكويت والبحرين.

وقفز مؤشر بورصة الكويت بنسبة 32.4% إلى 6975.96 نقطة في 31 ديسمبر 2018 بزيادة 1708.6 نقطة، ويأتي ذلك كنتيجة للترقية بمؤشر«إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر بورصة البحرين خلال العام 2019 بنسبة 20.4% إلى 1610.18 نقطة، بعدما ارتفع في ديسمبر 5.45%. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 10.1 مليار دينار بحريني.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال 2019، بعدما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 9.3% إلى 2764.86، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.27% إلى 5075.77 نقطة.

وارتفعت البورصة السعودية 7.19% إلى 8389.23 نقطة، بعدما قفز مؤشر «تاسي» 6.75% بنهاية ديسمبر، بدعم من إدراج «أرامكو».

وارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسي خلال 2019 بنحو 7.1 % ليغلق عند 13961.56 نقطة، مدعوماً بأداء شهري أغسطس ويناير 2019.

وتراجع مؤشر سوق عمّان بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 1815.2 نقطة، متأثراً بالأداء السلبي لشهر مارس وإبريل وأغسطس.

وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 7.92% إلى 3981.19 نقطة، وسط تراجع المؤشر 2% في ديسمبر، إضافة إلى تراجعه بنسبة تجاوزت 3% في كل من يوليو ومارس ويناير 2019.

وتراجعت بورصة فلسطين بنسبة 0.64% إلى 525.96 نقطة.