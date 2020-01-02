74% من تداولات سوق دبي لـ 10 وسطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استحوذت 10 شركات وساطة أسهم على 74% من إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال العام 2019، بنحو 78.45 مليار درهم، بيعاً وشراءً، وذلك وفقاً لتحليل ”الخليج 365” على بيانات الوسطاء في السوق.

وبحسب التحليل، بلغت حصة أكبر 10 وسطاء من أحجام التداول في السوق خلال 2019 نحو 64.6% بما يعادل 51.74 مليار سهم، فيما بلغت حصتهم من عدد الصفقات المبرمة نحو 71.54% خلال جلسات العام 2019.

وبلغ عدد شركات الوساطة في دبي مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 35 شركة، حيث شهد العام 2019، إغلاق 5 شركات وساطة وتحويل حسابات المستثمرين إلى شركات أخرى.

وشهدت شركات الوساطة في السوق خلال العام 2019 تداولات بقيمة 106.2 مليار درهم بيعاً وشراءً، فيما بلغ حجم التداول نحو 80.09 مليار سهم، نفذت عبر 1.3 مليون صفقة.

وجاءت «المجموعة المالية «هيرميس الإمارات» في صدارة شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة، بعد أن سجلت نحو 17.78 مليار درهم، شكلت 16.75% من إجمالي التداولات، ثم جاءت «أرقام سيكيوريتيز» في المركز الثاني ب 10.53 مليار درهم، و«بي اتش مباشر للخدمات المالية» ب 8.6 مليار درهم، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 7.6 مليار درهم، ثم «شعاع للأوراق المالية» ب 7.54 مليار درهم، ثم «الرمز كابيتال» 6.5 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 6.22 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 6.09 مليار درهم، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» 4.5 مليار درهم، ثم «سيكو للوساطة المالية» 3.01 مليار درهم.

وبلغ عدد حسابات المستثمرين الجديدة التي أضافتها شركات وساطة الأسهم في سوق دبي المالي خلال العام 2019 نحو 8645 حساباً جديداً، وذلك بعد أن أضافت 636 حساباً جديداً في ديسمبر 2019، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن سوق دبي المالي.

وتصدرت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» شركات الوساطة من حيث عدد الحسابات الجديدة بنحو 1524 حساباً، في ظل نقل العديد من الحسابات من شركات وساطة أغلقت أبوابها خلال العام الماضي.