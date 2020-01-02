زيادة إنفاق ميزانية سلطنة عمان 2020 إلى 34 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء العمانية أمس، إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق 2% هذا العام إلى 13.2 مليار ريال (34.38 مليار دولار)، لكن عجزها المالي سيظل مرتفعاً عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتوقع الحكومة عجزاً قدره 2.5 مليار ريال في 2020، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 2.8 مليار ريال كانت متوقعة في ميزانية 2019.

وأفادت بيانات حكومية أن سلطنة عمان سجلت عجزاً 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من 2019.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه سيجري تمويل نحو 80% من عجز 2020 عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.

وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافتراض متوسط سعر النفط عند 58 دولاراً للبرميل هذا العام. والإيرادات مرتفعة 6% عن توقعات ميزانية العام الماضي. (رويترز)