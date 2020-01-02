شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ترسم ملامح المدن الجديدة خلال العقد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:هشام مدخنة

ظهرت في عام 2019 جلياً اللمسة الفنية والفكر الإبداعي للهندسة المعمارية في العديد من المعالم والأبنية البارزة التي شُيدت حول العالم، والتي أصبحت شاهدة على عصرها، فمن بناء أطول مبنى في إفريقيا، إلى افتتاح أول مطعم تحت الماء في أوروبا، وصولاً إلى التسابق في بناء أجمل وأعلى ناطحات السحاب.

ونشر تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» أهم المعالم العمرانية المتوقعة والتي ستفتتح خلال عام 2020، والتي من شأنها أن ترسم ملامح المدن الجديدة خلال العقد القادم، وأن تشكل قفزة جديدة ونوعية في المجال الهندسي والعمراني:

مبنى أوبوس، دبي

ففي مركز مدينة دبي، وعلى بعد كيلومتر واحدٍ فقط من أطول صرح في العالم «برج خليفة»، يأتي مبنى «أوبوس» الذي سيفتتح في منتصف هذا الشهر، ليضيف معلماً معمارياً وذوقاً إبداعياً جديداً لمدينة دبي.

فبعد أكثر من ثلاث سنوات على وفاتها، لاتزال روائع المبدعة «زها حديد» العمرانية وشغفها بتصميم المباني المنحنية متواصلة.

فقد أعلن افتتاح مبنى أوبوس الذي صممته الراحلة، والذي يأخذ شكل مكعب زجاجي منحنٍ مثقوب من المنتصف وجسر للمشاة يصل بين الطوابق العلوية، ويضم المبنى فندقاً ومكاتب ومطاعم تستحق الزيارة.

جناح سنغافورة في معرض إكسبو 2020 دبي

تتمثل الرؤية الإبداعية لجناح سنغافورة في المساحات الخضراء الكثيفة المتشكلة من طبقات متعددة ثلاثية الأبعاد، حيث يمتاز الجناح بتصميم معماري لافت، مع مناظر طبيعية خصبة تعكس الاستدامة في سنغافورة.

مبنى فانكوفر - كندا

يعتبر مبنى فانكوفر في كندا والذي انتهى بناؤه في نهاية عام 2019 استثناءً في قوانين الهندسة، فحين تشاهده من بعيد، ستلاحظ امتداده من قاعدة ثلاثية في الأسفل إلى قمة مستطيلة في الأعلى، ويتألف المبنى من 49 طابقاً.

مجمع نايجنغ زيندي هيميلايا، الصين

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يتألف من مجموعة أبنية وأبراج ذات أسطح بيضاء منحنية، تشكل لوحة تحاكي بجمالها ومنظرها جبال «هيميلايا» الشهيرة في محاولة لدمج الطبيعة مع فنون البناء.

مبنى باورهاوس تيليمارك - النرويج

تم تصميم هذا المبنى على شكل ألماسة مغلفة بألواح تحتوي على خلايا كهروضوئية والتي تخزن أشعة الشمس، حيث سيشكل صرخة في معايير البناء في المستقبل، ويعتبر أول مبنى في النرويج ينتج الطاقة أكثر مما يستهلكها.

متحف بيرث الجديد - أستراليا الغربية

هو إبداع عصري مذهل يكمل الهياكل القائمة ويتفاعل معها ويلتف حولها في منطقة مليئة بالمباني التاريخية، ويبرز تصميم الطابق العلوي من المتحف الجديد، وهو عبارة عن مكتبة تحتوي على العديد من الكتب القديمة في المدينة والمنطقة والتي تأخذ شكل مجلد ضخم.

المتحف المصري الكبير - القاهرة

ستفتتح مصر في عام 2020 «المتحف المصري الكبير» الذي تبلغ كلفته مليار دولار، ويستوعب 5 ملايين زائر سنوياً. وسيضم المتحف آلاف الكنوز القديمة والقطع الأثرية، بما في ذلك محتويات قبر توت عنخ آمون بالكامل.

مشروع الـ 1000 شجرة، شنغهاي - الصين

هو عبارة عن مجموعة أبنية ممتدة على ضفاف النهر ومغطاة بالأشجار التي يبلغ عددها 1000 شجرة، حيث تشكل لوحة جغرافية فريدة، إضافة لكونها فناً معمارياً أصيلاً.

افتتاح «أوبوس» دبي منتصف الشهر