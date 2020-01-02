مكونات «تيسلا» و«القهوة والسجاد» أبرز منتجات «دبي الصناعية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكد سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية تصدر، وتوزع منتجاتها في الإمارات ودول الخليج، ومن ثم إلى مختلف أرجاء العالم، بما فيه أسواق أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وضرب أبو الشوارب أمثلة كثيرة على ذلك، حيث يتم داخل مدينة دبي الصناعية تصنيع وتصدير قطع رئيسية تستعمل في تصنيع سيارات «تيسلا»، كما تصنع، وتصدر شركة «أنوركا» التي تتخذ من مدينة دبي الصناعية مركزاً لها القهوة إلى كندا وغيرها من البلدان.

كما تصدر «ستاندرد كاربيت» للسجاد منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة في العالم، من ضمنها أستراليا ونيوزيلاندا وغيرها، وهو ما يعد تعزيزاً لمكانة علامة «صنع في الإمارات» على مستوى العالم.

وقال أبو الشوارب في تصريحات ل«الخليج»: إن شهادات الجودة العالمية والمحلية التي تحصل عليها الشركات العاملة ضمن مدينة دبي الصناعية تؤكد الثقة بمنتجاتها، مثل شركة «باتشي» المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة، والتي حصلت منذ مارس / آذار 2017 على علامة «حلال» من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتصبح بذلك أول شركة متخصصة في صناعة الشوكولاتة بدولة الإمارات تتلقى هذه العلامة، وأول شركة حائزة علامة «حلال» ضمن مدينة دبي الصناعية.

معايير عالية

وأضاف أبو الشوارب أن وجود شركات عالمية كبرى في مدينة دبي الصناعية دلالة على مكانتها كوجهة عالمية المستوى للمصنعين والتجار من مختلف أنحاء العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات وتسهيلات متكاملة وبنية تحتية ذكية وموقع استراتيجي والقدرة على تلبية كل احتياجات الشركات المصنعة من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد، إضافة إلى توفير خدمات النقل والتخزين كافة، وهو ما يجعل شركات محلية وعالمية مثل «يونيليفير»، و«إينفيروسيرف»، و«بي أي إس إف»، و«بركات»، و«مجموعة اللولو»، و«الجليل القابضة»، و«المراعي»، و«الفطيم اللوجستية» وغيرها تختار مدينة دبي الصناعية مقراً و مركزاً إقليمياً لها يساعدها على التوسع عالمياً، مستفيدين من البيئة التشريعية المتطورة في دولة الإمارات، ومن سهولة ممارسة الأعمال، وتلك الأمور معاً تساعد الشركات في الحفاظ على جودة المنتجات، ومن ثم سمعة علاماتها التجارية من خلال الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية العالية التي تحكم عملية الإنتاج.

وقال سعود أبو الشوارب: «تجاوز عدد شركاء أعمال مدينة دبي الصناعية التي أسست في 2004 ال 750 شريكاً، فيما تضم حالياً نحو 280 مصنعاً، وفي ظل الدعم الإماراتي المتواصل للقطاع الصناعي، وفي ضوء استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تعتبر مدينة دبي الصناعية إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق مستهدفاتها، تسير دبي بخطى واثقة نحو تطوير قطاع صناعي متطور ومستدام وقائم على الابتكار يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع للإمارة، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام».