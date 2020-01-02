«ريلاينس» تسعى لاقتناص حصة أمازون في السوق الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة ريلاينس للصناعات المحدودة في الهند في اختبار بوابتها للتسوق عبر الإنترنت، في خطوة من شأنها أن تقرب الملياردير الهندي موكيش أمباني من تحقيق هدفه بإقامة منصة لمنافسة شركة أمازون عملاق التسوق الإلكتروني في السوق الهندي.

وكشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أنه تم افتتاح «جيومارت»، لزبائن مختارين يتم تسجيلهم مسبقاً، مع وعد بتقديم أكثر من 50 ألف صنف من بضائع البقالة، والشحن مجاناً للمنازل ونظام استرجاع لا يطرح أي أسئلة. وتم إتاحة المتجر الجديد حالياً في ثلاثة أحياء فقط محيطة بمومباي، وفقاً للموقع.

ويقدم الموقع لمحة مبكرة عن كيفية قيام شركات الطاقة والبتروكيماويات، التي يسيطر عليها أغنى رجل في آسيا، بزيادة عروض المستهلكين كنقطة انطلاق نحو أعمال جديدة. وبالكشف عن البوابة، ستنضم ريلاينس للصناعات المحدودة إلى المعركة مع أمازون وخدمات فليبكارت للخدمات عبر الإنترنت التابعة لولمارت من أجل الحصول على حصة من سوق التجارة الإلكترونية التي تقول شركة «كيه بي إم جي» إنها ستنمو إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2027.

ولتحقيق طموحه في ما يتعلق بتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أنفق أمباني(62 عاما) مليارات الدولارات على سلسلة من عمليات الاستحواذ الصغيرة.

وكان أمباني قد صرح في أغسطس الماضي، بأن من المرجح أن ترفع الأنشطة التجارية الجديدة، شاملة الاتصالات والتجزئة، مكاسب ريلاينس للصناعات المحدودة خلال بضع سنوات، من حوالي 32% الآن، إلى 50%.