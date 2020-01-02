صنــدوق الثــروة الــتركي يشتري 10% من بورصة إسطنبول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق الثروة السيادي التركي استحواذه على 10% من أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.

وذكر الصندوق، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن الصفقة سترفع حصته في بورصة إسطنبول إلى 90.6%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصفقة تنهي استثمار البنك الأوروبي في البورصة التركية، والذي كان قد بدأه في نهاية 2015. وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي أعلن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية أنه يمتلك الحق في بيع حصته في البورصة بعد تعيين المصرفي التركي محمد هاكان عطا الله الذي دانته الولايات المتحدة بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية كرئيس تنفيذي للبورصة.

ونقلت بلومبرج عن ظافر سونميز الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة قوله في أكتوبر / تشرين الأول الماضي أن الصندوق يعتزم زيادة حصته في بورصة إسطنبول، ثم طرح أسهمها للتداول في البورصة بعد ذلك.

(د.ب.أ)