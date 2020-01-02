4 مليارات درهم مبيعات سوق الإطارات في الإمارات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:مهند داغر

أكد صلاح أديب المدير العام لشركة المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات، أن السوق الإماراتي نجح في تسجيل حجم مبيعات مرتفع، فيما يتعلق بسوق إطارات السيارات والملحقات، وذلك على الرغم من الهدوء العالمي الذي يشهده سوق السيارات عموماً، في وقت بلغ حجم مبيعات إطارات السيارات في الدولة 4 مليارات درهم في 2019، مع توقعات بأن ترتفع معدلات النمو في العام 2020 ما بين 5%، و8%.

وطالب أديب المستهلكين بالتأكد جيداً من مصدر الإطار قبل شرائه، لتفادي شراء إطارات غير مطابقة لمواصفات السلامة في منطقة الخليج، والتي قد تعرض حياتهم للخطر، ولا سيما تلك الإطارات غير المطابقة للمواصفات وتباع بقيمة أقل في الأسواق.. وتالياً الحوار:

كم بلغ حجم مبيعات سوق الإطارات الخاصة بسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والمركبات الثقيلة والمتوسطة في الإمارات خلال العام الجاري؟

- في ظل الهدوء العالمي الذي يشهده سوق السيارات، شهد سوق الطلب على الإطارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2019، حيث بلغ حجم المبيعات نحو 4 مليارات درهم، 2.6 مليار درهم منها لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، و1.4 مليار للمركبات الثقيلة والمتوسطة.

نمو المبيعات

هل من توقعات لنسب المبيعات خلال العام الجاري، وما الأسباب التي تقف وراء هذا النمو؟ وما التحديات التي تواجه قطاع إطارات السيارات؟

- هناك العديد من العوامل التي تسهم في تعزيز نمو سوق المبيعات، بما فيها مبيعات سيارات الركاب، حيث إنه من الطبيعي أن تزيد مبيعات الإطارات كلما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة، وهناك عوامل أخرى مؤثرة تقود نمو سوق الإطارات في المنطقة، مثل أسعار النفط الخام والتنافسية في الاستيراد والتصدير، إلى جانب ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية، في حين أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو في سوق الإطارات خلال السنوات المقبلة، وتحديداً خلال عام 2020، حيث تشير التوقعات إلى نمو يصل ما بين 5 و 8%.

من جهة أخرى، يواجه سوق بيع الإطارات العديد من التحديات، والتي تشمل تنافسية الأسعار، وتعدد أنواع وعلامات الإطارات غير الموثوقة وغير المكفولة من قبل وكلاء.

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مطابقة المواصفات

ما أهم النصائح التي تقدمونها للعملاء عند شراء الإطارات؟ وكيف يتم التصدي لبيع الإطارات غير المطابقة لمواصفات السلامة؟

- يجب على العملاء اختيار الإطارات بمعايير محددة تناسب السيارة، ونحن في هذا الإطار نحاول بشكل دائم أن نقدّم الأفضل، خاصة في ما يتعلق بإطارات السيارات، والتي قد تكون سبباً رئيسياً في الكثير من حوادث السيارات، حيث تشمل نصائحنا ضرورة الاهتمام بجودة الإطار وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة، مع ملاحظة عرض الإطار، ونسبة ارتفاعه إلى العرض، ورمز السرعة، ومؤشر الحرارة. ومن أهم النصائح التي نقدّمها للمستهلك هي التدقيق في الملصق الخاص بكل إطار، والتعرّف إلى نوعه ومواصفاته ومقاسه من قبل هيئة المواصفات الخليجية.

كما يجب التأكد جيّداً من مصدر الإطار، لكي لا يشتري المستهلك إطارات غير مطابقة لمواصفات السلامة في منطقة الخليج، والتي قد تعرّض حياته للخطر، حيث هناك العديد من الإطارات غير المطابقة للمواصفات، وتباع بقيمة أقل في الأسواق.

وتبنت دولة الإمارات أساليب جديدة ومتطورة في العمل الجمركي، حيث وضعت الإطارات المستوردة ضمن النظام الإلكتروني الخاص بالمنع والقيد، ونظام إدارة المخاطر الذي بدوره يحولها إلى جهاز المعاينة، بحيث لا يتم الإفراج عنها والسماح بدخولها إلى السوق المحلي إلا بعد إجراء عملية التفتيش عليها من موظفي الجمارك، وموافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

نصائح

ما رسالتكم للسائقين للعناية بالإطارات في فصل الصيف تحديداً؟

- من أهم النصائح التي نقدّمها لمستخدمي الإطارات هي فحص ضغط الهواء حسب الضغط الموصى به من الشركة المصنعة، إضافة إلى فحص الهيكل العام للإطار من قبل المتخصصين وفحص زوايا السيارة بشكل دوري.

كما نقدم العديد من المعلومات والنصائح للمستهلكين للعناية بالإطارات، خاصة في موسم الصيف الحار، وتشمل ضرورة إجراء الفحص اللازم، للتحقق من عدم وجود شقوق أو انتفاخات غير عادية أو أي أجسام غريبة مثل الحجارة والمسامير التي قد تؤدي لثقب الإطار أثناء القيادة. كما ننصح المستهلكين بعدم نفخ الإطارات إلا حين تكون باردة في الصباح، وبفحص أغطية صمامات الإطارات (البلف)، لأنها عرضة للانصهار خلال فصل الصيف، وكذلك التحقق من التآكل غير الطبيعي، والذي قد يحدث عند تلف مقطع واحد من الإطار أكثر من بقية المقاطع.

ويجب على المستهلكين التنبه إلى ضرورة تبديل أماكن الإطارات بعد كل 10.000 كيلومتر، والتأكد من ميزانيتها في نفس الوقت، إضافة إلى وجوب التأكد بشكل دوري من سماكة النقش الخارجي للإطار، على ألا ينخفض سطح الإطار عن 1.6 ملم. ويمكن شراء جهاز خاص لقياس عمق السطح، كما يمكن استخدام عملة معدنية لقياس هذا العمق، وكلما قل عمق النقش الخارجي، زادت الحاجة إلى تغيير الإطار.

وأخيراً ننصح المستهلكين بالتحقق من ضبط زوايا العجلات، إذ إن المنحرفة منها قد تتسبب في تآكل الإطارات على نحو سريع وغير منتظم ومنع المركبة من التحرك أو الفرملة بخط مستقيم. ومن الأفضل ضبط زوايا العجلات بآلة الضبط المحوسبة، حيث ينبغي أن تتولى ضبطها ورشة موثوقة بحسب نوع المركبة.