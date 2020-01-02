شكرا لقرائتكم خبر عن كيف لقطاع التجزئة الاستفادة القصوى من موسم الأعياد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أليستير بيرتون *

يمثل موسم الأعياد فرصة لتجار التجزئة، ولا سيما أن تلك الفترة التي تسبق العطلات تلهم المستهلكين، وتحثهم على الشراء بكثافة؛ استجابة لجاذبية المعروضات في نوافذ العرض، أو خلال الفعاليات الترويجية الاحتفالية. وبالطبع، فإن الإعلانات الأكثر إبداعاً وجاذبية تشجع المستهلكين على الإنفاق، بما يعزز من حجم المبيعات لدى تجار التجزئة.

ويطلق على هذه الفترة «الربع السنوي الذهبي»، وهي الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر / تشرين الأول ونهاية شهر ديسمبر / كانون الأول، حيث يكون مستوى اهتمام المستهلك في ذروته. وشهدت هذه الفترة، خلال السنوات الأخيرة فعاليات تسوق عديدة ركزت تقليدياً على تجارب التسوق الجذابة داخل المتاجر، وفرص التسوق الأكثر حداثة عبر الإنترنت، مثل الجمعة البيضاء، واثنين الإنترنت. وبدأ تجار التجزئة في دولة الإمارات في التراجع بعد فترة من المبيعات السريعة والاستعداد لموجة من النشاط مع دخول موسم الإجازات.

وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن «كريتيو» أن حركة مرور المستخدمين عبر مواقع متاجر التجزئة الإلكترونية تبدأ في الارتفاع في أوائل شهر نوفمبر / تشرين الثاني، أو حتى قبل ذلك؛ وتستمر حتى موسم الإجازات. وفي المتوسط، يتفاعل المشترون مع منتج ما قبل الشراء بنسبة 40-60٪ من الوقت تقريباً. لذلك، فمن المهم أن تتواجد العلامات التجارية عندما تبدأ عمليات التصفح للشراء، ولا سيما أن المستهلكين يبدؤون بالبحث والتصفح عن المنتجات بنية الشراء. وتتأثر المبيعات خلال فترة الترويج الرئيسية بشدة بنقرات الإعلانات في الأسابيع السابقة، وهو ما يبرز ضرورة الإعلان مبكراً وباستمرار طوال الموسم.

ومع بدء موسم الإجازات، تطرح أسئلة مهمة أمام تجار التجزئة، مثل: ما الذي يمكن أن يتوقعه تجار التجزئة، وما توجهات المتسوقين الرئيسية؟ إن فرصة زيادة المبيعات وتحسين الأداء خلال هذه الفترة الذهبية لن تتلاشى قريباً. هناك تغييرات طفيفة على أساس سنوي تتطلب من تجار التجزئة التأكد من أن استراتيجيتهم تتسم بالكفاءة والمرونة في التعامل مع مختلف الفترات طوال الموسم.

* تحليل وفهم الواقع لوضع استراتيجية ناجحة: يساعد التحليل الاستراتيجي لكل مناسبة في موسم الإجازات تجار التجزئة على تحديد ما إذا كان التركيز التسويقي على جميع المناسبات مفيداً لأعمالهم، أم أنه يجدر بهم التركيز على عدد محدد من الفعاليات الترويجية. وبالنظر إلى أن موسم الجمعة البيضاء، واثنين الإنترنت يعدان من الفعاليات الرئيسية في الفترة التي تسبق احتفالات نهاية العام في الشرق الأوسط، فإنه ينبغي على تجار التجزئة إضافتهما إلى جدولهم الترويجي. وسيكون على تجار التجزئة كذلك إدراك أي تأثير في استراتيجيتهم الترويجية الشاملة، ووضع الخطط موضع التنفيذ عاجلاً وليس آجلاً من أجل الحفاظ على المنافسة.

* الاهتمام بالتغير الجاري في الأسواق: يجب أن يضع تجار التجزئة في اعتبارهم تنوع السوق والتوجهات المتغيرة للمستهلك. نحن نعلم أن «الحل الواحد المناسب للجميع» لم يعد يمثل خطة مناسبة لمواكبة التغييرات المعقدة في العادات الاستهلاكية؛ كما يجب أن ينظر تجار التجزئة إلى عامل صعود مؤشر اهتمام المستهلكين الباحثين عن القيمة، والمتسوقين ذوي الإدراك المرتفع، من خلال تحليل دقيق للكيفية التي تؤثر بها الثقافة والسكان والعمر والاقتصاد في رحلة اتخاذ قرار الشراء. ويجب أن تكون استراتيجيات تحويل المبيعات مفصلة بدرجة عالية، وأن تكون قادرة على اعتماد أنسب الرسائل في الوقت الأنسب لاستهداف المستهلكين وإعادة استهدافهم بشكل فعال خلال فترة الإجازة الشتوية.

* البيانات مفتاح النجاح: إن مفتاح النجاح يكمن في القدرة على تحليل البيانات باحترافية عالية وذكاء، وهو ما يساعد على بناء صورة مدعومة بالبحوث عن المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف إضافة رؤى قيمة قبل موسم الإجازات. وتعد البيانات الآن العملة الجديدة التي يستطيع تجار التجزئة من خلالها تبني مبادات واستراتيجيات من شأنها أن تدفع المستهلكين للشراء. ويمكن أن تساعد هذه البيانات والتحليلات الشفافة والآمنة والموثوقة على زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وترسيخ حضورها وتعزيز أعمالها. وتشكل هذه العناصر مجتمعة المكونات الرئيسية اللازمة لتجار التجزئة لاختتام العام، بتحقيق ما يتطلعون إليه من أهداف.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة عن «كريتيو»، في أعقاب عطلة نهاية أسبوع الجمعة البيضاء، أن إيرادات تجار التجزئة في الشرق الأوسط ارتفعت في فترة الجمعة البيضاء في المنطقة، وخاصة في السعودية، التي شهدت نمواً مضاعفاً على أساس سنوي. وتستحوذ التجارة الإلكترونية على حصة سوقية متزايدة في ضوء ديناميكيات تجارة التجزئة المتغيرة. لذلك، لا بد لتجار التجزئة من وضع استراتيجية واضحة للتجارة الإلكترونية للاستفادة من هذه الاتجاهات في المستقبل.

* المدير الإقليمي ل «كريتيو»