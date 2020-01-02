شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحات السوق الصيني وقوة الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيان جواجيانج *

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين فصلاً بعد فصل خلال عام 2019، لكنه ظل مستقراً بشكل عام. وحافظت معدلات النمو الإجمالي على استقرارها في حدود النسبة المستهدفة التي حددتها الحكومة منذ بداية العام ما بين 6 و 6.5%.

وبالنسبة لاقتصاد يفوق 10 تريليونات دولار، ليس من السهل الحفاظ على معدل النمو هذا في وقت تتزايد فيه سياسات القطب الواحد والحمائية التجارية في العديد من الاقتصادات. وعلى الرغم من أن العوامل الخارجية وعوامل الدورات الاقتصادية ساهمت في تباطؤ معدل النمو في الصين، إلا أن العوامل المؤسسية والهيكلية المحلية كانت السبب الرئيسي لهذا التباطؤ.

ومن غير المرجح أن تضع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أوزارها على المدى القصير، كما أن المخاطر والشكوك الخارجية التي تخرج عن سيطرة الصين مرشحة للتفاقم. من هنا فإن الصين مطالبة بتركيز خططها وتكثيف جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة، ومعالجة قضايا الخلل وعدم التوازن في عمليات التنمية الاقتصادية.

في مواجهة الصدمات الخارجية ومخاطر الدورة الاقتصادية والمشكلات الهيكلية الداخلية، من المهم أن تتبنى الصين بعض سياسات مكافحة التقلبات الدورية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تضمن أيضاً أن هذه السياسات تتوافق مع الاتجاه العام للإصلاح الموجه نحو السوق والانفتاح العالي الجودة. وينبغي تطوير القوانين والأنظمة غير الفعالة والهيكل الاقتصادي من خلال الإصلاح وتعزيز التحول الاقتصادي عن طريق الانفتاح الشامل، من أجل تحسين البيئة المؤسسية وتحقيق مدخلات كافية لضمان النمو المستدام.

وللمحافظة على النمو الاقتصادي المستدام، يتعين على الصين استخدام المزيد من سياسات التقلبات الدورية من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية والصناعية، بالإضافة إلى تبني سياسة مالية استباقية لمساعدة المؤسسات الخاصة على زيادة إنتاجها وإيراداتها، وتحسين رفاهية الناس. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الصين تنفيذ سياسة خفض الضرائب وخفض الرسوم مع زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز وزيادة كفاءة الاستثمار والاستهلاك الداخلي. ويجب أن تحافظ على سياسة نقدية سليمة لكنها فضفاضة نسبياً، مع مساندتها بسياسات التحوط الكلي، وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة، عند الحاجة.

هناك حاجة أيضاً إلى دفع الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والموجهة نحو السوق بناءً على مبدأ المنافسة العادلة والملكية. علاوة على ذلك، يتعين على الصين اتخاذ تدابير لضمان مشاركة الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة والأجنبية الممولة من الخارج، في المنافسة في السوق على قدم المساواة من أجل إنهاء نظام توزيع الموارد المشوه وكسر احتكار الشركات المملوكة للدولة في بعض القطاعات. وبذلك، ستسمح الصين للسوق بلعب دور حاسم في تخصيص الموارد.

ولكن هذا لا يعني القول إن الشركات المملوكة للدولة أو السياسات الصناعية الانتقائية غير ضرورية. يحتاج كل بلد إلى الشركات الحكومية والسياسات الصناعية المناسبة، وخاصة في القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسبل عيش الناس والأمن القومي، وتلك التي توفر المنافع العامة.

ومع ذلك، للحفاظ على النمو المستدام، تحتاج الصين إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق لمزيد من الانفتاح وتكثيف الإصلاح الداخلي، من أجل تحييد التهديد الذي يمثله تصاعد مناهضة العولمة والحمائية في بعض الاقتصادات.

في الآونة الأخيرة، ألغت لجنة تنظيم قطاع البنوك والتأمين الصينية القيود السابقة على نسبة المساهمة ونطاق الأعمال التجارية للكيانات الأجنبية في القطاع المالي، مما أدى إلى توسيع نطاق المعاملة الوطنية لتشمل رأس المال الأجنبي. ستؤدي هذه الخطوة إلى منافسة أفضل وأكثر إنصافاً بين رأس المال المحلي والأجنبي.

في المستقبل، ينبغي توسيع نطاق الانفتاح ليشمل قطاعات الاتصالات والتعليم والرعاية الصحية لتشكيل نظام سوق حديث موحد ومفتوح مع منافسة منظمة.

ينبغي أن يركز الانفتاح في الحقبة الجديدة ليس فقط على تدفق السلع والعمالة، ولكن أيضاً على الانفتاح المؤسسي من حيث القواعد وجداول الأعمال حتى تتمكن الصين من إجراء مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف بطريقة شاملة، وحماية مصالحها، والمساعدة في وضع قواعد أفضل للتجارة العالمية.

تحتاج الصين إلى استخدام أدوات تنظيم السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية ومقدار معتدل من السياسات الصناعية للتعامل في الوقت المناسب مع المواقف الداخلية والخارجية المعقدة وتعزيز النمو المطرد. بعد كل شيء، تهدف اللوائح الخاصة بمواجهة الدورات الاقتصادية إلى وضع الأساس وتهيئة الظروف لمزيد من تعميق الإصلاح الهيكلي. ولا يزال تحفيز وتعزيز التنمية الاقتصادية والقوة الداخلية كامناً في توفير البيئة المؤسسية الأساسية للإصلاح الموجه نحو السوق.

ومع ذلك، تحتاج الصين إلى وقت لبناء نظام سوق حديث وناضج، حيث يتعين عليها تحويل التركيز من السياسات الصناعية إلى سياسات المنافسة. ولكن فقط من خلال الإصلاح المنظم الموجه نحو السوق يمكن للصين أن تبني نظاماً اقتصادياً حديثاً.

* مدير مركز أبحاث التمويل والاقتصاد -

جامعة شنجهاي