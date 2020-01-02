شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الخدمات المصرفيةلـ «لويدز» البريطانية عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانت الشبكة الإلكترونية لمجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية، تعطلاً، امس، جعل زبائن «لويدز»، و«هاليفاكس»، و«بنك أوف سكوتلاند»، غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم. وقال زبائن لمجموعة «لويدز» ، إنهم لم يتمكنوا من استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، أو مواقع الإنترنت للوصول إلى حساباتهم منذ صباح أول أيام العام الجديد. (رويترز)

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